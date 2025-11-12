ٹک ٹاک پرمکان کا اشتہار دکھا کر 40لاکھ ہتھیا لئے
نثار، الیاس، عمر ،سرفراز نے میاں محمد کے شناختی کارڈ پر سرفرازکی تصویر لگائی مالک مکان ظاہر کر کے 60لاکھ روپے میں سودا طے ،اصل مالک نے تالہ لگادیا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ٹک ٹاک پرمکان کا اشتہار دکھا کر جعلسازی کے ذریعے شہری سے چالیس لاکھ روپے ہتھیا لئے گئے بتایا جاتا ہے کہ چیمہ کالونی کے عمران جاوید کو غنی پارک میں ایک مکان برائے فروخت کا آن لائن ٹک ٹاک پر اشتہارملا،جس پر اس نے رابطہ کر کے مکان خریدنے میں دلچسپی ظاہر کی جس پر نثار، محمد الیاس، عمر ،سرفراز وغیرہ نے اسے مکان دکھا کر اصل مالک میاں محمد کے شناختی کارڈ پر سرفراز نامی شخص کی تصویر لگا کر اسے مالک ظاہر کیا اور مکان کا ساٹھ لاکھ روپے میں سودا طے ہونے کے بعد چالیس لاکھ روپے ملزمان نے وصول کر کے اقرار نامہ دیدیا اور باقی رقم رجسٹری کے وقت اداکرنے کی یقین دہانی پر مکان کی چابیاں دیدیں،تاہم بعدازاں اصل مالک کو معلوم ہونے پر اس نے تالے لگا دیئے اور مزید چھان بین پر جعلسازی سامنے آنے کے بعد پولیس نے سات نامزد افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا جن میں وہ خاتون بھی شامل ہے جس کے ٹک ٹاک پر مکان برائے فروخت کا اشتہار دیا گیا تھا۔