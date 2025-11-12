صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
بلاو ل بھٹو نے آئینی ترمیم کی منظور ی میں بہترین کر د ار ادا کیا، شیخ کا مر ا ن شہزاد

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)پاکستا ن پیپلزپارٹی سٹی سیکرٹری اطلاعات شیخ کا مر ا ن شہزاد نے کہا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کو پا ر لیما ن کے ا یو ان با لا سے 2تہا ئی ا کثر یت سے منظور ی مل چکی ہے۔۔۔

 چیئرمین پیپلزپارٹی بلاو ل بھٹو زردار ی نے ا س تاریخ ساز آئینی ترمیم کی منظور ی میں اپنا بہترین کر د ار ادا کیا صد ر کا تا حیا ت استثنیٰ ہر حوالہ سے خوش آئند ہے پاکستا ن پیپلزپارٹی جمہور یت کو مستحکم بنا نے کے بعد ا ب ا نصا ف اور قا نو ن کی حکمر انی کا ا حساس مستحکم بنا ئے گی یہ اصلا حا ت قومی ترقی کیلئے نا گز یر تھی۔

