پوری قوم افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے ،ملک ضیاء الحق ،شیخ نعیم طاہر
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)اتحاد العلماء ضلع سرگودھا کے جنرل سیکرٹری ملک ضیاء الحق اور سیکرٹری اطلاعات شیخ نعیم طاہر نے اسلام آباد خود کش دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کی اور۔۔۔
دھماکہ میں جاں بحق افراد کے لواحقین سے دلی اظہارِ ہمدردی اور اظہار تعزیت کیا۔انہوں نے دھماکہ کے زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا اور کہا کہ دفاع وطن کے لئے پوری قوم افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے اس لئے دہشت گردوں اور انسانیت کے دشمنوں کو انجام تک پہنچانے کے لئے ہر ممکن وسائل کو بروئے کار لا کر سخت اقدامات کئے جائیں۔