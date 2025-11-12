صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسرائیل کی دہشتگر د ی امت مسلمہ کیلئے ایک چیلنج ہے ، رائے منیر احمد

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) جنرل سیکرٹری پاکستان مرکزی مسلم لیگ رائے منیر احمد کھرل نے کہا ہے کہ جنگ بند ی کے با و جو د غزہ پر اسرائیلی حملے جا ر ی شہدا ء کی تعداد 70ہز ار تک پہنچ گئی ہے۔۔۔

 فلسطینی مسلما نو ں کی نسل کشی اور اسرائیلی مظالم پر ا نسا نی حقوق کے علمبر دا ر وں کا خا مو ش تما شا ئی کا کرً دا ر شرمناک ہے اسرائیل کی دہشتگر د ی امت مسلمہ کیلئے ایک چیلنج ہے ضرورت ا س امر کی ہے کہ غزہ میں جنگ بند ی پر سنجید گی سے عمل درآمد کرا یاجا ئے تبا ہ حا ل غزہ کی تعمیر و بحا لی کیلئے تمام مسلما ن ملک اپنا عملی کر دا ر ادا کریں عالم اسلام کو ا ب متحد ہو کر غزہ سے لے کر کشمیر تک ظلم کا خاتمہ کر نا ہو گا۔

