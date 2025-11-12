27ویں ترمیم کی منظور ی تا ریخ کا سیا ہ د ن ہے ،ندیم اکرم چیمہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سابق ٹکٹ ہولڈر پی ٹی آئی ندیم اکرم چیمہ ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ 27ویں ترمیم کی منظور ی کا د ن تا ریخ کا سیا ہ د ن ہے۔۔۔
کیونکہ ا س کے ذریعے آئین دفن کر د یا گیا ا ب جمہور یت کو خطرات نے گھیر لیا ہے کنٹرو لڈ آئینی عدا لت و قتی سیاسی مفادا ت کی تکمیل تک کر سکتی ہے مگر یہ جمہوری ریاست کو نقصان پہنچا ئے گی ن لیگی قیا د ت نے پی پی پی راہنما کو سڑ کو ں پر گھسیٹ کر لو ٹا ہوا ما ل وا پس لینے کا وعد ہ کیا تھا لیکن اب اسے تاحیات استثنی دے د یا گیا پاکستا ن تحریک انصاف 27ویں ترمیم کو مسترد کر تی ہے کیونکہ کسی بھی شخص کو استثنی غیر شرعی ہے ۔