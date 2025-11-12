صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

27ویں ترمیم کی منظور ی تا ریخ کا سیا ہ د ن ہے ،ندیم اکرم چیمہ

  • سرگودھا
27ویں ترمیم کی منظور ی تا ریخ کا سیا ہ د ن ہے ،ندیم اکرم چیمہ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سابق ٹکٹ ہولڈر پی ٹی آئی ندیم اکرم چیمہ ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ 27ویں ترمیم کی منظور ی کا د ن تا ریخ کا سیا ہ د ن ہے۔۔۔

 کیونکہ ا س کے ذریعے آئین دفن کر د یا گیا ا ب جمہور یت کو خطرات نے گھیر لیا ہے کنٹرو لڈ آئینی عدا لت و قتی سیاسی مفادا ت کی تکمیل تک کر سکتی ہے مگر یہ جمہوری ریاست کو نقصان پہنچا ئے گی ن لیگی قیا د ت نے پی پی پی راہنما کو سڑ کو ں پر گھسیٹ کر لو ٹا ہوا ما ل وا پس لینے کا وعد ہ کیا تھا لیکن اب اسے تاحیات استثنی دے د یا گیا پاکستا ن تحریک انصاف 27ویں ترمیم کو مسترد کر تی ہے کیونکہ کسی بھی شخص کو استثنی غیر شرعی ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
ضمانت تو ہمیں بھی درکار ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کابل سے اسلام آباد تک
رؤف کلاسرا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آئین کھڑا منہ تک رہا ہے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک افغان مذاکرات کا مستقبل
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
27ویں ترمیم کے نشتر
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
معاشی استحکام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر