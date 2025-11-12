سٹیک ہولڈر ز کی مشاور ت سے معاشی پالیسیاں بنا ئی جا ئیں،جواد خر م و ڑائچ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) صد ر ا نجمن تاجرا ن یونیور سٹی روڈ جواد خر م و ڑائچ نے کہا ہے کہ پا کستا ن کی بز نس کمیونٹی تمام تر مشکلا ت کے با و جو د ملک میں سرمایہ کا ر ی کر ر ہی ہے۔۔۔
ا گر سٹیک ہولڈر ز کی مشاور ت سے معاشی پالیسیاں بنا ئی جا ئیں تو پا کستا ن میں ملکی و غیر ملکی سرمایہ کا ر ی میں غیر معمولی اضافہ ہو سکتا ہے ا یسی معاشی پالیسیاں بنا ئی جائے جو ملکی و غیر ملکی سرمایہ کا ر وں کو سپورٹ کریں ا نر جی کے حوا لہ سے قیمتوں میں مز ید کمی بہت ضرور ی ہے ا نٹرسٹ ریٹ بھی 6فیصدتک لا نا ہو گا۔