  • سرگودھا
پپلاں میں پرچی ٹیکس تنازع، سکول وین ڈرائیوروں کا احتجاج

 میانوالی (نامہ نگار،ڈسٹرکٹ رپورٹر) پپلاں کے گھوڑا چوک کے قریب پرچی ٹیکس ٹھیکیدار اور سکول وین ڈرائیوروں میں رقم کی وصولی پر تنازعہ پیدا ہوگیا۔ڈرائیوروں نے احتجاجاً سڑک بند کر کے گاڑیاں کھڑی کر دیں۔ٹھیکیدار کا مؤقف تھا کہ ٹینڈرز کے ذریعے ٹھیکہ حاصل کیا گیا ہے اور ٹیکس وصولی قانونی ہے ۔اسسٹنٹ کمشنر پپلاں ظفر اقبال اور ایس ایچ او پپلاں موقع پر پہنچے ، دونوں فریقوں میں مذاکرات کے بعد روڈ کھلوا دیا گیا۔اے سی پپلاں نے کہا کہ اگر کوئی ریلیف ممکن ہوا تو وہ صرف سکول وین ڈرائیوروں کو دیا جائے گا۔

 

