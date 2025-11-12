اوپن کبڈی ون ڈے ٹورنامنٹ تیمور بیگ کلب نے جیت لیا
بھاگٹانوالہ(نمائندہ دنیا ) منیر جٹ آل سرگود ھا اوپن کبڈی ون ڈے ٹورنامنٹ کا رنگا رنگ میلہ چک 26 جنوبی میں سجایا گیا، جس میں ضلع بھر سے 4 ٹیموں نے بھرپور شرکت کی۔
فائنل میچ تیمور بیگ کبڈی کلب اور بابا فرید کبڈی کلب کے درمیان کھیلا گیا۔ سنسنی خیز مقابلے کے بعد تیمور بیگ کبڈی کلب نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ٹورنامنٹ اپنے نام کر لیا۔تقریبِ میں تیمور بیگ نے بطور مہمانِ خصوصی شرکت کی اور کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے ۔پہلی پوزیشن حاصل کرنے والی ٹیم کو 50 ہزار ،دوسری پوزیشن حاصل کرنے والی ٹیم کو 30 ہزار روپے انعام دیا گیا۔