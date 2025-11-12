دہشتگر د ی کے خلا ف جنگ میں جیت کے سوا کو ئی آ پشن نہیں ، ملک اشرف برہان
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سابق امیدوار حلقہ پی پی 76ملک اشرف برہان نے اسلام آباد اور وانا میں دہشت گردی کے واقعات کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ۔۔۔
وطن عز یز کے چپے چپے کی حفاظت ہما ر اد ینی ایما نی اور قومی فریضہ ہے تمام محب وطن لو گ قیا م ا من کیلئے حکو مت اور اپنی ا فوا ج کے ساتھ ہیں کیونکہ ہما ر ی افوا ج وطن عزیز کی بقا سلامتی کیلئے قر با نیوں کی قابل فخر تاریخ رقم کر ر ہی ہے دہشتگر د ی ہو یا کو ئی اور چیلنج ہما ر ی افوا ج کی قر با نیاں پور ی د نیا تسلیم کرتی ہے دہشتگر د ی کے خلا ف جنگ میں جیت کے سوا کو ئی آ پشن نہیں ۔