صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دہشتگر د ی کے خلا ف جنگ میں جیت کے سوا کو ئی آ پشن نہیں ، ملک اشرف برہان

  • سرگودھا
دہشتگر د ی کے خلا ف جنگ میں جیت کے سوا کو ئی آ پشن نہیں ، ملک اشرف برہان

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سابق امیدوار حلقہ پی پی 76ملک اشرف برہان نے اسلام آباد اور وانا میں دہشت گردی کے واقعات کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ۔۔۔

 وطن عز یز کے چپے چپے کی حفاظت ہما ر اد ینی ایما نی اور قومی فریضہ ہے تمام محب وطن لو گ قیا م ا من کیلئے حکو مت اور اپنی ا فوا ج کے ساتھ ہیں کیونکہ ہما ر ی افوا ج وطن عزیز کی بقا سلامتی کیلئے قر با نیوں کی قابل فخر تاریخ رقم کر ر ہی ہے دہشتگر د ی ہو یا کو ئی اور چیلنج ہما ر ی افوا ج کی قر با نیاں پور ی د نیا تسلیم کرتی ہے دہشتگر د ی کے خلا ف جنگ میں جیت کے سوا کو ئی آ پشن نہیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سیالکوٹ:لال کڑتی گینگ کا سر غنہ گرفتار ، 6 موٹر سائیکلیں اور رقم برآ مد

سمبڑیال:کالج کی طالبہ اغوا

گجرات پو لیس کے 14 سب انسپکٹروں کی انسپکٹر کے عہدے پر ترقی

آج کے کالمز

ایاز امیر
ضمانت تو ہمیں بھی درکار ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کابل سے اسلام آباد تک
رؤف کلاسرا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آئین کھڑا منہ تک رہا ہے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک افغان مذاکرات کا مستقبل
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
27ویں ترمیم کے نشتر
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
معاشی استحکام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر