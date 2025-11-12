غیرقانونی پٹرولیم مصنوعات بیچنے والے پمپ سیل ،مشینیں ضبط
خوشاب(نمائندہ دُنیا )ڈپٹی کمشنر و کنٹرولر سول ڈیفنس خوشاب کی ہدایات کی روشنی میں ضلع خوشاب میں پٹرولیم مصنوعات کے غیر قانونی کاروبار میں ملوث عناصر کے خلاف کاروائیاں تیز کر دی گئیں۔
گزشتہ روز سول ڈیفنس انفورسمنٹ ٹیم نے گروٹ روڈ حسین آباد اور مٹھہ ٹوانہ کے علاقوں میں چھاپے مار کاروئیوں کے دوران بلا لائسنس کام کرنیوالے ظفر محمود اور محمد اشرف کے غیر قانونی منی پٹرول سٹیشنوں پر نصب یونٹس اور دیگر مشینیں اتار کر قبضہ سرکار میں لیں اور دونوں پٹرول پمپوں کو سر بمہر کر دیا ۔