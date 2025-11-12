27ویں ترمیم ترقی،خوشحالی اور جمہوریت کے استحکام کا لائحہ عمل ہے ،غوث محمد نیازی
خوشاب(نمائندہ دُنیا)پاکستان مسلم لیگ(ن) ضلع خوشاب کے صدر ڈاکٹر غوث محمد نیازی نے کہا ہے کہ آئین میں 27ویں ترمیم کا مسودہ صرف ایک دستاویز نہیں۔۔۔
بلکہ ملک کی ترقی و خوشحالی اور جمہوریت کے استحکام کیلئے تیار کیا جانیوالا ٹھوس لائحہ عمل ہے ، انشاء اﷲ حکومت اسے قومی ایوان سے واضح اکثریت سے پاس کروا کر قوم کے سامنے سرخرو ہو گی ، مسلم لیگ (ن) کے ضلعی سیکرٹریٹ جوہر آباد میں میڈیا سے بات چیت دوران ان کا کہنا تھا کہ عدالتی فیصلوں سے انحراف ، حساس اداروں پر حملے کرنے اور قومی املاک کو نقصان پہنچا کر جمہوریت کو ڈی ریل اور ملکی معیشت کا پہیہ جام کرنیوالے عناصر کو حکومت کے اس انقلابی فیصلہ کو ہدف تنقید بنانے کا کوئی حق حاصل نہیں۔