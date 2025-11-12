صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اہم تفریح گاہ کشمیر پارک میں لائٹنگ کا نظام بری طرح ناکام

  • سرگودھا
اہم تفریح گاہ کشمیر پارک میں لائٹنگ کا نظام بری طرح ناکام

پارک سر شام تاریخی میں ڈوب جاتا ہے ،خواتین اور بچے واپس جانے پر مجبور

خوشاب(نمائندہ دُنیا )ضلعی ہیڈکوارٹر جوہرآباد کی اہم تفریح گاہ کشمیر پارک میں لائٹنگ کا نظام بری طرح ناکام ہو چکا ہے ، لائٹنگ کا نظام درہم برہم ہونے سے پارک سر شام تاریخی میں ڈوب جاتا ہے جس کے باعث وہاں سیر و تفریح کیلئے جانیوالے خواتین اور بچوں کو مجبوراً گھر واپس لوٹنا پڑتا ہے ، تاریکی کے باعث نہ صرف چوروں اور اچکوں کی وارداتوں کا خدشہ ہے بلکہ وہاں گھاس پھوس اور جھاڑیوں میں چھپے ہوئے حشرات الارض بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں بالخصوص خواتین اور بچے خوف کے باعث پارک میں قدم رکھنے کی ہمت نہیں کرتے جوہرآباد کے سماجی اور عوامی حلقوں نے اس صورتحال شدید ترد عمل کا اظہار کرتے ہوئے ضلعی انتظامیہ سے استدعا کی ہے متعلقہ اداروں کو پارک میں روشنی کا نظام موثر بنانے کا پابند بنای جائے تاکہ شہر سکون سے احساس تحفظ کے ساتھ سدیر و تفریح سے لطف اندوز ہو سکیں ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سیالکوٹ:لال کڑتی گینگ کا سر غنہ گرفتار ، 6 موٹر سائیکلیں اور رقم برآ مد

سمبڑیال:کالج کی طالبہ اغوا

گجرات پو لیس کے 14 سب انسپکٹروں کی انسپکٹر کے عہدے پر ترقی

آج کے کالمز

ایاز امیر
ضمانت تو ہمیں بھی درکار ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کابل سے اسلام آباد تک
رؤف کلاسرا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آئین کھڑا منہ تک رہا ہے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک افغان مذاکرات کا مستقبل
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
27ویں ترمیم کے نشتر
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
معاشی استحکام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر