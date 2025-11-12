اہم تفریح گاہ کشمیر پارک میں لائٹنگ کا نظام بری طرح ناکام
پارک سر شام تاریخی میں ڈوب جاتا ہے ،خواتین اور بچے واپس جانے پر مجبور
خوشاب(نمائندہ دُنیا )ضلعی ہیڈکوارٹر جوہرآباد کی اہم تفریح گاہ کشمیر پارک میں لائٹنگ کا نظام بری طرح ناکام ہو چکا ہے ، لائٹنگ کا نظام درہم برہم ہونے سے پارک سر شام تاریخی میں ڈوب جاتا ہے جس کے باعث وہاں سیر و تفریح کیلئے جانیوالے خواتین اور بچوں کو مجبوراً گھر واپس لوٹنا پڑتا ہے ، تاریکی کے باعث نہ صرف چوروں اور اچکوں کی وارداتوں کا خدشہ ہے بلکہ وہاں گھاس پھوس اور جھاڑیوں میں چھپے ہوئے حشرات الارض بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں بالخصوص خواتین اور بچے خوف کے باعث پارک میں قدم رکھنے کی ہمت نہیں کرتے جوہرآباد کے سماجی اور عوامی حلقوں نے اس صورتحال شدید ترد عمل کا اظہار کرتے ہوئے ضلعی انتظامیہ سے استدعا کی ہے متعلقہ اداروں کو پارک میں روشنی کا نظام موثر بنانے کا پابند بنای جائے تاکہ شہر سکون سے احساس تحفظ کے ساتھ سدیر و تفریح سے لطف اندوز ہو سکیں ۔