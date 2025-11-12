پپرافورس کے بازاروں میں دکانوں، سٹالز کے دورے ،قیمتیں چیک کیں
کلورکوٹ (نامہ نگار )کلورکوٹ سٹی میں پیرا فورس کے انچارج اسامہ ارشد اور ان کی ٹیم نے بازار کے مختلف اسٹالز اور دکانوں کا اچانک دورہ کیا۔
کارروائی کے دوران اشیائے خوردونوش کی قیمتوں کو چیک کیا گیا اور مقررہ ریٹ لسٹ سے زیادہ نرخ وصول کرنے والے متعدد دکانداروں کو جرمانہ کیا گیا۔اس موقع پر انچارج پیرا فورس اسامہ ارشد نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عوام کو ناجائز منافع خوروں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جائے گا۔ بازار میں اشیاء کے معیار اور قیمتوں پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے ۔