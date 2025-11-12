صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رکشہ ڈرائیوروں پر فائرنگ، راہگیر اور بچے سمیت 3 زخمی

  • سرگودھا
ٹرانسپورٹ کمپنی کے ہاکر سیف اﷲنے تشدد کا بدلہ لینے کے لئے فائرنگ کی

خوشاب(نمائندہ دُنیا )موضع اترا میں مقامی ٹرانسپورٹ کمپنی کے ہاکر سیف اﷲ کی رکشہ ڈرائیوروں پر فائرنگ، رکشہ ڈرائیور ،راہگیر اور کمسن بچہ زخمی ہوگیا ، زخمی ہونیوالے تینوں افراد رکشہ ڈرائیورعون کھکھ ساکن اترا راہگیرلیاقت علی ساکن چک34ڈی ب اوربچے کو ٹی ایچ کیو ہسپتال قائد آباد منتقل کر دیا گیا چند یوم قبل رکشہ ڈرائیوروں نے ملزم سیف اﷲ کے بیٹے کو مین روڈ پر رکشے کھڑا کرنے سے منع کرنے پر تشدد کا نشانہ بنایا تھااور اس نے بدلہ لینے کیلئے ملزم نے رکشہ ڈرائیوروں پر فائرنگ کی، پولیس نے موقع پر پہنچ کر شواہد اکٹھے کئے اور ملزم کیخلاف کاروائی کا آغاز کر دیا ہے ۔

