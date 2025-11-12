تعلیم کو جی ڈی پی کا 4 فیصد دیا جائے ،مخلوط نظام تعلیم کا خاتمہ کریں،سید احسان الرحیم
میانوالی (نامہ نگار )ناظم اسلامی جمعیت طلبہ سرگودھا ڈویژن سید احسان الرحیم نے کہا ہے کہ تعلیم کو جی ڈی پی کا 4 فیصد دیا جائے۔۔۔
مخلوط نظام تعلیم کا خاتمہ،یکساں نصاب رائج،طلبہ یونینز پر پابندی ختم،بین الاقوامی معیار کے مطابق اعلیٰ تعلیمی اداروں کا قیام، فیسوں میں کمی کی جائے ،پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تعلیم کیلئے جو بجٹ مختص کیا جاتا ہے وہ بہت کم ہے طلبہ سے بھاری فیسیں بھی وصول کی جاتی ہیں اور ہرسال ان میں بھاری اضافہ بھی کردیا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود تعلیم کا شعبہ زبوں حالی کا شکار ہے تعلیمی ادارے بنیادی ضروریات سے محروم ہیں 65 فیصد یوتھ کے راگ الاپنے والے سیاستدانوں اور سیاسی پارٹیاں طلباء کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے تو استعمال کرتی ہیں لیکن اقتدار میں پہنچ کر انہیں بھول جاتی ہیں۔