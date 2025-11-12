صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھاگٹانوالہ تا مٹھ لک لنک روڈ خستہ حالی کا شکار، مسافر مشکلات کا شکار

  • سرگودھا
بھاگٹانوالہ تا مٹھ لک لنک روڈ خستہ حالی کا شکار، مسافر مشکلات کا شکار

بھاگٹانوالہ(نمائندہ دنیا)قدیم شاہراہِ بھاگٹانوالہ تا مٹھ لک لنک روڈ عرصہ دراز سے خستہ حالی کا شکار ہے۔ سڑک پر گہرے کھڈے اور ٹوٹ پھوٹ کے باعث روزانہ سینکڑوں گاڑیاں اور مسافر مشکلات کا شکار ہیں۔

میانوالی، چشمہ اور خوشاب سمیت دیگر علاقوں سے لاہور جانے والی چھوٹی بڑی ٹریفک اسی شاہراہ کو استعمال کرتی ہے ، جس کے باعث حادثات اور جانی و مالی نقصانات معمول بن چکے ہیں۔ عوامی و سماجی حلقوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے فوری نوٹس لے کر سڑک کی مرمت اور تعمیرِ نو کے احکامات جاری کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔

