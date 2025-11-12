سبزی منڈی میں مصنوعی مہنگائی ،ہوٹل مالکان نے بھی لُٹ مچا دی
چکن 4سے 5سوروپے کلو،چکن کڑاہی 2سے اڑھائی ہزار روپے وصول کی جارہی تکہ بوٹی اور پیس کی قیمت 200 روپے ،قصاب بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے لگے
میانی (نامہ نگار )میانی سبزی فروٹ میں مصنوعی مہنگائی کے ساتھ ساتھ ہوٹل مالکان نے بھی عوام کو دونوں ہاتھوں لوٹنا شروع کر رکھا ہے ، شہر میں اس وقت چکن کی قیمت 4 سے 5 سو رو پے فی کلو کے درمیان چل رہی ہے مگر فاسٹ فوڈز پوائنٹس چکن کڑاہی 900 گرام کی قیمت 2 ہزار سے 25 سو روے پ اور تکہ بوٹی اور پیس کی قیمت 200 روپے تک وصول کی جا رہی ہے شہر میں ناقص اور مضر صحت گوشت کی کھلے عام فروخت جاری ہے گورنمنٹ کی طرف سے مٹن کاریٹ 1600 روپے اور بیف کاریٹ 800روپیہ مقرر کرنے کے باوجود مٹن 2200 روپے اور بیف 1200 روپے فی کلو فروخت کیا جا رہا ہے قصاب سرکاری نرخوں سے زیادہ وصولی پر احتجاج کرنے والے شہریوں سے ہتک امیز رویہ اختیار کرتے ہیں عوام نے جن میں، زبیر بھٹی ،محمد اکرم اور نوید ارشد نے ڈپٹی کمشنر سرگو ھا اور اسسٹنٹ کمشنر بھیرہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ گرانفروشوں کے خلاف کاروائی کر کے عوام کو معیاری اشیاء کی مناسب نرخوں پر فراہمی کو یقینی بنائیں۔