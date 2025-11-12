دوسری ایچ ای ڈی ٹیچرز گیمز میں سرگودہا ڈویژن کی کامیابی
پنجاب کی سطح پر پانچ کھیلوں میں مجموعی طور پر پہلی پوزیشن حاصل کر لی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ہائر ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ پنجاب کے زیرِ اہتمام ساہیوال میں منعقدہ دوسری ایچ ای ڈی ٹیچرز گیمز 2025 میں سرگودہا ڈویژن نے ایک بار پھر تاریخ رقم کر دی، پنجاب کی سطح پر پانچ کھیلوں میں مجموعی طور پر پہلی پوزیشن حاصل کر کے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ ڈائریکٹر کالجز ڈاکٹر ناہید ناز کے مطابق ان مقابلوں میں صوبے کے تمام نو ڈویڑنز کے مرد و خواتین اساتذہ کھلاڑیوں نے حصہ لیا، تاہم سرگودہا ڈویژن نے اپنی غیر معمولی کارکردگی سے سب کو حیران کر دیا۔ سرگودہاکے کھلاڑیوں نے بہترین ٹیم اسپرٹ، نظم و ضبط اور محنت کا ثبوت دیتے ہوئے صوبائی سطح پر نمایاں کامیابی حاصل کی۔ سرگودہا ڈویڑن سے 31 مرد و خواتین اساتذہ کھلاڑیوں نے حصہ لیا جنہوں نے ایتھلیٹکس، کرکٹ، ٹیبل ٹینس اور بیڈمنٹن میں پہلی پوزیشنز حاصل کر کے مجموعی چیمپئن شپ جیت لی، جبکہ خواتین کھلاڑیوں نے بیڈمنٹن اور ٹیبل ٹینس میں دوسری، اور لانگ جمپ، 100 میٹر ریس اور جیولن تھرو میں تیسری پوزیشن حاصل کر کے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ گورنمنٹ انبالہ مسلم گریجویٹ کالج ٹیم نے خاص طورکرکٹ میں گولڈمیڈل حاصل کیا۔