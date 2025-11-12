’’زیادہ گندم اگاؤ مہم ‘‘کے تحت سرسبز کسان کنونشن کا انعقاد
تحصیل بھر سے چار سو سے زائد کسانوں کی شرکت،موٹر سائیکل،ایل ای ڈی تقسیم انتظامیہ گندم کی کاشت کے ہدف کے حصول کے لیے پرعزم ہے ،اے سی شاہ پور
شاہ پور (نمائندہ دنیا) وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایات پر ’’زیادہ گندم اگاؤ مہم ‘‘ کے تحت فرٹیلائزر کمپنی اور محکمہ زراعت توسیع کے اشتراک سے سرسبز کسان کنونشن کا انعقاد کیا گیا۔تقریب میں تحصیل بھر سے چار سو سے زائد کسانوں نے شرکت کی۔کنونشن کے مہمانِ خصوصی پارلیمانی سیکرٹری لائیو سٹاک سردار عاصم شیر میکن اور اسسٹنٹ کمشنر ڈاکٹر عابد ممتاز خان تھے ۔اس موقع پر ڈپٹی ڈائریکٹر شیخ گوہر الرحمن، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ملک آصف راں، عمران حسین، ظفر اقبال اور پروگرام کنوینر رانا اظہر اقبال سمیت دیگر ماہرینِ زراعت نے خطاب کیا۔اسسٹنٹ کمشنر شاہ پور نے کہا کہ انتظامیہ تحصیل میں گندم کی کاشت کے مقررہ ہدف کے حصول کے لیے پرعزم ہے ۔
وزیراعلیٰ کی ہدایات پر گندم کی امدادی قیمت 3500 روپے فی من مقرر کی گئی ہے ۔ڈاکٹر محمد سعید اقبال نے بتایا کہ محکمہ زراعت، زرعی یونیورسٹی کے ماہرین اور انٹرنیز دیہاتی سطح پر کاشتکاروں کو تربیت فراہم کر رہے ہیں۔فاطمہ فرٹیلائزر کی جانب سے کسانوں میں پرکشش انعامات تقسیم کیے گئے ۔ڈائریکٹر زراعت چوہدری شاہد حسین نے نائٹروفاس اور کین گوارہ کھادوں کے استعمال کی تلقین کی، جبکہ پرنسپل زرعی کالج ڈاکٹر اعجاز رسول نتھوکہ نے بیج اور زرعی مداخل پر سبسڈی سے آگاہ کیا۔آخر میں سردار عاصم شیر میکن نے کامیاب کنونشن پر فاطمہ فرٹیلائزر کمپنی کو خراجِ تحسین پیش کیا اور زیادہ گندم اگانے والے کسانوں میں موٹر سائیکل، ایل ای ڈی ٹی وی اور شیلڈز تقسیم کی گئیں۔