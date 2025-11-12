صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حکو مت معیشت کو مستحکم بنا نے کیلئے کا رو با ر دوست پالیسیاں بنا ئے ، محمد حسن یوسف

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)صدر سمال انڈسٹریز چیمبر آف کامرس محمد حسن یوسف نے کہا ہے کہ حکو مت معیشت کو مستحکم بنا نے کیلئے کا رو با ر دوست پالیسیاں بنا ئے اور نجی شعبے کو ہر ممکن ریلیف دے۔۔۔

 کیونکہ بے شما ر چیلنجز کے با و جو د معیشت صرف بے پنا ہ صلا حیت کی و جہ سے قائم ہے پاکستا ن قدرتی و انسا نی وسائل سے ما لا ما ل ہے و ہ خطے کے دیگر ممالک میں میسر نہیں ہے 25کر وڑ آ با د ی کے ساتھ پا کستا ن صارفین کے لحاظ سے ایک بڑی ما ر کیٹ ہے لیکن مقا می صنعتوں کو فروغ د ینے اور درآ مد ات کے متبا د ل مقا می مصنوعات کی حو صلہ افزا ئی کی بجا ئے را ئج معاشی پالیسیوں کو بہتر بنا ئے حکو مت تمام پالیسیاں سٹیک ہولڈر ز کی مشاورت سے بنا ئے۔

