گیس کی قلت ،لکڑی ’کوئلے کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ

  • سرگودھا
شہر اور دیہی علاقوں میں مذکورہ اشیاء کی قیمت فروخت میں نمایا ں فرق

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) درجہ حرارت کی کمی کے باعث جہاں نظام زندگی متاثر ہو رہا ہے وہاں گیس کی قلت کے باعث لکڑی ’کوئلے کی قیمتوں میں بھی اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے ،موقع پرستوں نے صورتحال کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اس موسم میں عام استعمال کی اشیاء مہنگی کرنا شروع کر رکھی ہیں ہفتہ رواں کے دوران لکڑی، کوئلے کی قیمتیں روزانہ کی بنیاد پر بڑھائی جا رہی ہیں شہر اور دیہی علاقوں میں مذکورہ اشیاء کی قیمت فروخت میں نمایا ں فرق بھی دیکھنے میں آ رہا ہے ۔

