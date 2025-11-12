صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
ڈاکٹر لیاقت علی خان کی سربراہی میں فری میڈیکل کیمپ کاانعقاد

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)مسلم لیگ (ن)کے رہنما ڈاکٹر لیاقت علی خان کی سربراہی میں فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد،سیلاب سے متاثرہ علاقے میں لگائے جانے والے کیمپ میں سینکڑوں مریضوں کا معائنہ اور فری ادویات دی گئیں۔۔۔

 کوٹ مومن میں ایک روزہ فری میڈیکل کیمپ میں سپیشلسٹ ڈاکٹر کامران، گائناکالوجسٹ ڈاکٹر نزہت، گائناکالوجسٹ ڈاکٹر طیبہ، میڈیکل افسر ڈاکٹر فاطمہ صبا امجد،ڈاکٹرایمن،ڈاکٹر حبا اور میڈیکل افسر ڈاکٹر عرفان سارا دن مریضوں کے معائنے میں مصروف رہے اس دوران مریضوں کے ٹیسٹ اور فری ادویات دی گئیں۔

