دہشت گردی کے واقعات کے بعد ڈویژن بھر کی سکیورٹی ہائی الرٹ

  • سرگودھا
دہشت گردی کے واقعات کے بعد ڈویژن بھر کی سکیورٹی ہائی الرٹ

سرحدی علاقوں کے ساتھ ساتھ اہم تنصیبات اور مقامات پر سکیورٹی مزید سخت

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) اسلام آباد اور وانا میں پیش آنیوالے دہشت گردی کے واقعات کے بعد سرگودھا سمیت ڈویژن بھر کی سکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی، ذرائع کے مطابق آر پی اومحمد شہزاد آصف خان کی ہدا یت پر کے پی کے سے ملنے والے سرحدی علاقوں ، کے ساتھ ساتھ اہم تنصیبات اور مقامات پر سکیورٹی اہلکاروں کی تعداد بڑھا دی گئی ، اسی طر ح موٹر وے اورمرکزی شاہراؤں پر چیکنگ کا عمل سخت کر دیا گیا،ڈی پی اوز نے اپنے اپنے اضلاع کے والنرایبل پوائنٹس کے حفاظتی انتظامات پر نظر ثانی شروع کر دی ہے اور سکیورٹی مزید سخت کرنے کیلئے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ 

