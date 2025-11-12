پنجاب حکومت نے بھیرہ میں ترقیاتی کاموں کی منظوری دیدی
شہر کی سابقہ حالت بحال کرنے ،سیر و سیاحت کے فروغ کیلئے کروڑوں مختص
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) حکومت پنجاب نے سرگودھا کے قدیمی شہر بھیرہ کی سابقہ حالت بحال کرنے اور سیر و سیاحت کے فروغ کے لیے کروڑوں روپے کی لاگت سے ترقیاتی منصوبے شروع کرنے کی منظوری دے دی ،ذرائع کے مطابق بھیرہ کی سابقہ حالت میں لانے کے لیے ٹورازم ڈپارٹمنٹ کو اقدامات کرنے کی ہدایت کی گئی ہے اس ضمن میں حکومت نے 59 کروڑ30لاکھ روپے مختص کر دیئے ہیں منصوبے کے تحت ریلوے اسٹیشن تاریخی گیٹس باؤلی کا مندر کی تزئین وآرائش ، ریسٹ ہاؤس سڑکات کی تعمیر وغیرہ کی جائے گی منصوبہ والڈسٹی آف لاہور اتھارٹی مکمل کرے گی اس سلسلہ میں حکومت آئندہ ماہ 29کروڑ30لاکھ روپے جاری کر دے گی منصوبہ کی تکمیل سے علاقے میں سیاحت کے فروغ سے روز گار کے مواقع پیدا ہونگے ۔