جماعت اسلامی مفاد پرست سیاستدانوں سے قوم کو نجات دلائے گی، ملک وارث جسرہ

  • سرگودھا
خوشاب (نمائندہ دُنیا) جماعت اسلامی ضلع خوشاب کے سابق امیر ملک محمد وارث جسرہ ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ ملک کی تینوں بڑی جماعتیں مسلم لیگ (ن)، پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف اقتدار میں آکر ذاتی مفادات کے لیے کام کرتی ہیں ۔۔۔

، جبکہ اپوزیشن میں آ کر عوامی حقوق کے نام پر دھرنوں اور احتجاج کے ذریعے ملکی معیشت کو نقصان پہنچاتی ہیں۔جماعت اسلامی کے ضلعی دفتر جوہرآباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اب آئین میں ترامیم کی نہیں بلکہ فرسودہ نظام کی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ جسے کسی بھی دورِ حکومت میں ختم کرنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ انہی وجوہات کی بنا پر پاکستان کی آزادی و خودمختاری سوالیہ نشان بنی ہوئی ہے ۔

 

