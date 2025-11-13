صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آبادی میں تیزی سے اضافہ، محکمہ صحت و آبادی میانوالی کا آگاہی سیشن

  • سرگودھا
آبادی میں تیزی سے اضافہ، محکمہ صحت و آبادی میانوالی کا آگاہی سیشن

میانوالی (نامہ نگار )محکمہ صحت و آبادی میانوالی کے زیر اہتمام تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کے مسائل سے متعلق صحافیوں اور۔۔۔

 کالم نگاروں کے لیے آگاہی سیشن منعقد کیا گیا۔تقریب کی صدارت ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفیسر طارق محمود عزیز اعوان نے کی جبکہ مہمانِ خصوصی ریٹائرڈ ڈائریکٹر انفارمیشن تنویر خالد تھے ۔خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ وسائل کے مطابق خاندانی منصوبہ بندی وقت کی ضرورت ہے ۔ ضلع میانوالی کی آبادی 18 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے جس سے سماجی و معاشی مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے ۔تقریب کے آخر میں میڈیا نمائندگان کو اعزازی شیلڈز بھی پیش کی گئیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

دہشتگردوں کیخلاف پاک فوج کی کارروائیاں قابل ستائش ، عبدالعلیم خان

سیکٹر آئی 15 کے الاٹیوں کو آج پلاٹ دیئے جائیں گے

راولپنڈی، عالمی معیار کے سوئمنگ پول، پلیئرز ہاسٹل کا افتتاح

آئی جی اسلام آباد کی کھلی کچہری،درخواستوں پر فوری احکامات

ڈی آئی جی کی کھلی کچہری، شہریوں کے مسائل سنے

اوپن یونیورسٹی کے اسلام آباد، چیپٹر کا کانووکیشن ،800طلبہ کو ڈگریاں ملیں

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ساتویں صدی عیسوی کی ایک خاتون سے ملاقات
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
جٹ جانے تے بجو جانے( مکرّر)
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سرسیّد‘ مکتبِ فراہی اور جمہور علما
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
18ویں سے 28ویں ترمیم تک
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
عالم اسلام کا اثاثہ، مفتی محمد تقی عثمانی … (2)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
عملی اصلاح کی بابت چند احادیث …(دہم)
مفتی منیب الرحمٰن