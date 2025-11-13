آبادی میں تیزی سے اضافہ، محکمہ صحت و آبادی میانوالی کا آگاہی سیشن
میانوالی (نامہ نگار )محکمہ صحت و آبادی میانوالی کے زیر اہتمام تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کے مسائل سے متعلق صحافیوں اور۔۔۔
کالم نگاروں کے لیے آگاہی سیشن منعقد کیا گیا۔تقریب کی صدارت ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفیسر طارق محمود عزیز اعوان نے کی جبکہ مہمانِ خصوصی ریٹائرڈ ڈائریکٹر انفارمیشن تنویر خالد تھے ۔خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ وسائل کے مطابق خاندانی منصوبہ بندی وقت کی ضرورت ہے ۔ ضلع میانوالی کی آبادی 18 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے جس سے سماجی و معاشی مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے ۔تقریب کے آخر میں میڈیا نمائندگان کو اعزازی شیلڈز بھی پیش کی گئیں۔