جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد حملے کے خلاف بھیرہ بار ایسوسی ایشن کی ہڑتال

  • سرگودھا
بھیرہ (نامہ نگار)جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد میں ہونے والے دہشت گردی کے واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے تحصیل بار بھیرہ کے وکلاء نے مکمل ہڑتال کی۔۔۔۔

بار کے رہنماؤں، سابق چیئرمین میونسپل کمیٹی بھیرہ چوہدری خلیل الرحمن طاہر گوندل ایڈووکیٹ، سابق صدور محمد شاہد القمر بھٹی، چوہدری طارق محمود گوندل، چوہدری محمد انور بولا، بانی جنرل سیکرٹری مہر محمد نواز، صدر بار رانا فیصل شہزاد، جنرل سیکرٹری چوہدری عمر علی تلہ، ایگزیکٹو رکن سردار محمود منور خان، اور شکیل عباس جنجوعہ سمیت دیگر وکلاء نے واقعے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔انہوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت دہشت گردی کے اس سانحے کے محرکات کو سامنے لائے اور ملوث عناصر کو قانون کے مطابق سخت سزا دے تاکہ آئندہ ایسے واقعات کی روک تھام ممکن ہو سکے ۔

 

