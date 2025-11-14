خوشاب:ریونیو واجبات کی عدم ادائیگی پر ہاؤسنگ سوسائٹی کا آفس سیل
خوشاب (نمائندہ دنیا)پنجاب ریونیو اتھارٹی کی خصوصی ٹیم نے پیرا فورس کے ہمراہ خوشاب روڈ پر کارروائی کرتے ہوئے ہاؤسنگ سوسائٹی کا آفس سیل کر دیا۔۔۔۔
اطلاعات کے مطابق کارروائی ریونیو واجبات کی عدم ادائیگی پر عمل میں لائی گئی۔ ٹیم نے ہاؤسنگ اسکیم کے ریکارڈ کا تفصیلی جائزہ لیا اور ڈیفالٹر ہونے کے شواہد ملنے پر دفتر کو باضابطہ طور پر سیل کر دیا۔کارروائی کے دوران کسی ناخوشگوار واقعے سے بچاؤ کے لیے پولیس کی نفری بھی تعینات رہی۔جوہرآباد اور خوشاب کے شہریوں نے ٹیکس نظام کی شفافیت یقینی بنانے کے اس اقدام کو سراہا ہے ۔