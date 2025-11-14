صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میانوالی و گرد و نواح میں نزلہ، زکام اور بخار میں اضافہ ،ڈاکٹر کی احتیاط کی ہدایت

  • سرگودھا
میانوالی و گرد و نواح میں نزلہ، زکام اور بخار میں اضافہ ،ڈاکٹر کی احتیاط کی ہدایت

میانوالی (نامہ نگار ) معروف ہومیو فزیشن ڈاکٹر ندیم چوہدری نے کہا ہے کہ موسم کی تبدیلی اور خشک سردی کے باعث میانوالی، کندیاں اور اردگرد کے علاقوں میں ملیریا، بخار، کھانسی، گلے کی خراشی اور زکام کے کیسز میں اضافہ ہورہا ہے ۔۔۔

۔انہوں نے والدین سے اپیل کی کہ چھوٹے بچوں کو گرم کپڑے پہنائیں، انہیں کمبل یا لحاف میں لپیٹ کر رکھیں، اور اسکول جانے والے بچوں کو مکمل حفاظتی تدابیر کے ساتھ بھیجیں۔بزرگ افراد کو بھی سردی سے بچاؤ کے لیے غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ نکلنے کا مشورہ دیا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نظریۂ ضرورت سے زمینی حقائق تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
خزاں تو بے رنگ نہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
الحاج اسلم گھمن ایڈووکیٹ کا درد
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آسٹریلیا اور انڈونیشیا کا نیا دفاعی معاہدہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
عوام کی ضمانت ضبط رہے گی!
آصف عفان
امیر حمزہ
عرفان‘ اگلا جہان اور کوانٹم سائنس
امیر حمزہ