میانوالی و گرد و نواح میں نزلہ، زکام اور بخار میں اضافہ ،ڈاکٹر کی احتیاط کی ہدایت
میانوالی (نامہ نگار ) معروف ہومیو فزیشن ڈاکٹر ندیم چوہدری نے کہا ہے کہ موسم کی تبدیلی اور خشک سردی کے باعث میانوالی، کندیاں اور اردگرد کے علاقوں میں ملیریا، بخار، کھانسی، گلے کی خراشی اور زکام کے کیسز میں اضافہ ہورہا ہے ۔۔۔
۔انہوں نے والدین سے اپیل کی کہ چھوٹے بچوں کو گرم کپڑے پہنائیں، انہیں کمبل یا لحاف میں لپیٹ کر رکھیں، اور اسکول جانے والے بچوں کو مکمل حفاظتی تدابیر کے ساتھ بھیجیں۔بزرگ افراد کو بھی سردی سے بچاؤ کے لیے غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ نکلنے کا مشورہ دیا گیا۔