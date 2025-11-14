موسم کی تبدیلی سے نزلہ، زکام کے کیسز میں اضافہ، والدین احتیاط کریں،ڈاکٹر
خوشاب (نمائندہ دنیا) موسم کی تبدیلی کے باعث نزلہ، کھانسی اور زکام کے امراض میں اضافہ ہو گیا ہے ، جن میں زیادہ تر متاثرین کمسن بچے ہیں۔۔۔۔
ڈی ایچ کیو اسپتال جوہرآباد کے ڈپٹی ایم ایس ڈاکٹر امیر مختار نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ موسم کی تبدیلی کے دوران بچوں کو خصوصی احتیاط کی ضرورت ہے کیونکہ وہ ٹھنڈی، تلی ہوئی اور بازار کی اشیاء زیادہ استعمال کرتے ہیں جس سے بیماریوں میں اضافہ ہوتا ہے ۔انہوں نے کہا کہ والدین بچوں کو نیم گرم پانی پینے کی عادت ڈالیں اور کولڈ ڈرنکس سے پرہیز کریں۔ موسمی بیماریوں سے بچاؤ کے لیے صاف ستھرا اور گھریلو کھانا بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے ۔