پنجاب کالج بھیرہ کے زیر اہتمام نئے طلبہ کے اعزاز میں ویلکم پارٹی

بھیرہ(نامہ نگار )تعلیمی اور ہم نصابی سرگرمیوں کے فروغ کے سلسلے میں پنجاب کالج بھیرہ نے نئے تعلیمی سال کے آغاز پر انٹرمیڈیٹ اور ۔۔۔

گریجویشن کے طلبہ و طالبات کے اعزاز میں شاندار ویلکم پارٹی منعقد کی جس سے خطاب کرتے ہوئے مینیجنگ ڈائریکٹر پنجاب کالج بھیرہ علی سکندر راجہ نے کہا کہ پنجاب کالج بھیرہ کا مقصد محض تعلیم نہیں بلکہ طلبہ کی کردار سازی، خوداعتمادی اور عملی زندگی کی تیاری ہے تاکہ طلباء کی علمی اور تحقیقی اور تخلیقی صلاحیتوں کو ابھارا جا سکے اس مقصد کے لئے کالج میں طلباء کو جدید تعلیم کی تمام سہولیات فراہم کر دی گئی ہیں ۔

 

