صاحبزادہ محمد امجد کی زیر صدارت امن کمیٹیوں کا مشاورتی اجلاس
کمشنر،آر پی او،چاروں اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز،ڈی پی اوز،علمائے کرام کی شرکتمختلف مسالک کے درمیان ہم آہنگی ، باہمی رابطوں کے فروغ پر تفصیلی تبادلہ خیال
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ممبر اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان اور جنرل سیکرٹری مسلم لیگ (ن) علماء و مشائخ پنجاب صاحبزادہ حافظ محمد امجد کی زیر صدارت ڈویژنل و ضلعی امن کمیٹیوں کا مشاورتی اجلاس منعقد ہوا۔اجلاس میں کمشنر سرگودہا ڈوژن جہانزیب اعوان، آر پی او سرگودہا شہزاد آصف خان، چاروں اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز، ڈی پی اوز، علمائے کرام، مشائخ عظام اور امن کمیٹیوں کے اراکین نے شرکت کی۔ اجلاس میں وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی خصوصی ہدایت پر حکومت پنجاب کے پیغامِ امن و سلامتی کی ترویج، مختلف مسالک کے درمیان ہم آہنگی اور باہمی رابطوں کے فروغ پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صاحبزادہ حافظ محمد امجد نے کہا کہ میں وزیرِاعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی خصوصی ہدایت پر یہاں آیا ہوں۔ حکومتِ پنجاب علمائے کرام کو قوم کا رہبر و رہنما سمجھتی ہے ۔وزیراعظم پاکستان محمد شہباز شریف اور وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز علمائے کرام کے بارے میں نیک جذبات رکھتے ہیں۔ ضلعی انتظامیہ کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنے نمائندے کے ذریعے علمائے کرام سے براہ راست رابطہ کریں اور انہیں دفاتر بلانے کے بجائے خود جا کر مساجد و مدارس کا ڈیٹا جمع کریں۔