فنڈز کی عدم دستیابی کی وجہ سے گریٹر تھل کینال منصوبہ ٹھپ

  • سرگودھا
فنڈز کی عدم دستیابی کی وجہ سے گریٹر تھل کینال منصوبہ ٹھپ

پنجاب کی ریتلی تھل کے علاقوں کو سیراب کرنے کے لیے منصوبہ بنایاگیا تھا

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) فنڈز کی عدم دستیابی کی وجہ سے گریٹر تھل کینال منصوبہ ٹھپ ہو کر رہ گیا ذرائع کے مطابق حکومت نے پنجاب کے ریتلی تھل کے علاقوں کو سیراب کرنے کے لیے گریٹر تھل کینال منصوبہ کی منظوری دیتے ہوئے نئی بنائی جانے والی تین نہروں کی زد میں آنے والی اراضی خریدنے کے لئے فنڈ مختص کئے اس سلسلہ میں2021گریٹر تھل زون بنا کر افسران بھی تعینات کئے گئے بعدازاں مبینہ طور پر پیپلز پارٹی کی مداخلت پر یہ منصوبہ روک دیا گیا ہے

 

