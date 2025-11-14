صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیوریج میگا پراجیکٹ پر کام ایک ماہ شروع :ایم ڈی واسا

  • سرگودھا
سیوریج میگا پراجیکٹ پر کام ایک ماہ شروع :ایم ڈی واسا

ڈسپوزل ورکس دین کالونی ،علی پارک اور عیدگاہ کے گرد جنگلے لگا دیئے گئے

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ایم ڈی واسا سرگودھامحمد ابوبکر نے کہا ہے کہ شہر میں سیوریج کا نظام بہتر بنانے کے لیے ترجیح بنیادوں پر اقدامات کیے جارہے ہیں تمام ڈسپوزل ورکس کی اپ گریڈیشن اور سیور لائنوں کی ڈی سلٹنگ کی جارہی ہے ڈسپوزل ورکس دین کالونی ،علی پارک اور عیدگاہ کے گرد جنگلے لگا دیئے گئے ہیں موٹروں کی متواتر مانیٹرنگ کی جارہی ہے لائنوں کی ڈی سلٹنگ سے شہر میں سیوریج میں بہتری آئی ہے جس سے شکایات میں کمی آئی ہے لیکن ختم کرنے کے لئے پینے کے پانی کے پائپ لائنوں کی مرمت ترجیح بنیادوں پر کی جارہی ہے سیوریج کے میگا پراجیکٹ پر کام ایک ماہ تک شروع ہو جائے گا یہ منصوبہ دوسال میں مکمل ہوگا جو شہر کی تقدیربدل دیگا۔

 

