جماعت اسلامی کے مینارِ پاکستان اجتماع کی تیاریاں عروج پر

  • سرگودھا
جماعت اسلامی کے مینارِ پاکستان اجتماع کی تیاریاں عروج پر

لیاقت بلوچ کی زیر صدارت اجلاس تفصیلی بریفنگ،اہم رہنمائوں کی شرکت

 میانوالی (نامہ نگار)امیر جماعت اسلامی ضلع میانوالی حافظ جاوید اقبال ساجد نے مینارِ پاکستان لاہور میں ہونے والے جماعت اسلامی کے اجتماعِ عام کے سلسلے میں اعلیٰ سطحی اجلاس میں شرکت کی۔اجلاس کی صدارت نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان و ناظم اجتماع عام لیاقت بلوچ نے کی، جنہوں نے تیاریوں سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی۔اجلاس میں شمالی پنجاب کے امرائے اضلاع اور جنرل سیکرٹریز نے بھی شرکت کی۔شرکاء کو مینارِ پاکستان پر قائم رہائشی کیمپس، فیلڈ اسپتال، وضوگاہ، سوشل میڈیا کیمپ، خواتین کیمپ اور مرکزی پنڈال سمیت دیگر تنصیبات کا معائنہ کرایا گیا۔اجتماع عام 21 نومبر کو بعد نمازِ جمعہ آغاز پذیر ہوگا اور 23 نومبر کو اختتام پذیر ہوگا۔دو منزلہ مرکزی اسٹیج پر 500 قائدین کے بیٹھنے کی گنجائش ہوگی، جبکہ بیرونِ ملک سے 100 سے زائد شخصیات اور وفود کی شرکت متوقع ہے ۔\"میرا برانڈ پاکستان\" کے عنوان سے ملکی مصنوعات، کتب اور خوراک کے اسٹالز بھی لگائے جائیں گے ۔ تین روزہ اجتماع میں ملکی و بین الاقوامی حالات پر سیشنز کا انعقاد کیا جائے گا۔

 

