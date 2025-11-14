چشمہ ڈیرہ روڈ گھگلاں والا ریلوے پھاٹک ضروری مرمت کیلئے بند
ٹریفک مقامی شہریوں کے لیے درد سر بن کر رہ گئی، مسافر خوار ہونے لگے
کندیاں(نمائندہ دنیا )چشمہ ڈیرہ روڈ گھگلاں والا ریلوے پھاٹک کی ضروری مرمت کی وجہ سے بندش سے ٹریفک مقامی شہریوں کے لیے درد سر بن گئی، ضلعی انتظامیہ کیجانب سے کسی قسم کی آگاہی مہم یا سائن بورڈ نصب نہ ہونے سے دوسرے شہروں سے آنے والے مسافر خوار ہونے لگے ،تفصیلات کیمطابق کندیاں چشمہ ڈیرہ روڈ گھگلاں والا موڑ کے قریب ریلوے پھاٹک محکمانہ مرمت کے لیے تین روز سے بند ہے روڈ کی بندش کے حوالہ سے ضلعی انتظامیہ محکمہ ہائی وے کیجانب سے کسی قسم آگاہی فراہم ناہونے سے دوسرے شہروں سے آنے والی ٹریفک مسلسل مسائل کاشکار ہے اکثرگاڑیوں کو پھاٹک پر پہنچنے کے بعد واپس جانا پڑتا ہے جسکی وجہ سے مسافروں اور گاڑی مالکان کو شدید پریشانی کاسامنا کرناپڑتا ہے شہر کی گلیوں میں اکثرگاڑیاں گزرنے سے جہاں سیوریج کانظام درہم برہم ہوگیا وہیں ہیوی ٹریفک حادثات کا باعث بن رہی ہے شہریوں نے کسی بھی روڈ پر ریلوے پھاٹک کی مرمت سے پہلے آگاہی کے لیے روڈ پر سائن بورڈ آویزاں کرنے کا مطالبہ کیا ہے ۔