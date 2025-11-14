اسلام آباد خودکش حملہ کے خلاف وکلاء کی ہڑتال، عدالتی بائیکاٹ
سہولت کاروں کو فوری گرفتار کر کے عبرتناک سزائیں دی جائیں،وکلا کا مطالبہ
کلورکوٹ (نمائندہ دنیا) پنجاب بار کونسل کی اپیل پر اسلام آباد میں ہونے والے خودکش حملے کے خلاف کلورکوٹ کے وکلاء نے مکمل ہڑتال کی اور عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کیا۔تفصیلات کے مطابق اسلام آباد میں ہونے والے خودکش حملے میں ایک وکیل شہید اور متعدد شہری زخمی ہوئے تھے ۔ اس افسوسناک واقعے کے خلاف کلورکوٹ بار کے وکلاء نے احتجاجاً عدالتوں کا بائیکاٹ کیا، شہید وکیل کے ایصالِ ثواب اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی۔وکلاء نے مطالبہ کیا کہ حملے میں ملوث خودکش حملہ آور کے سہولت کاروں کو فوری گرفتار کر کے عبرتناک سزائیں دی جائیں۔