روبیلا اور خسرہ سے بچاؤ کیلئے ویکسی نیشن مہم کی تیاریاں مکمل
مہم 17سے 29نومبر تک جاری رہے گی ، 213 ہیلتھ ٹیمیں تشکیل دیدی گئیں والدین اپنے بچوں کو لازمی ویکسین لگوائیں ،ٹیموں سے تعاون کریں،ڈی سی بھکر
بھکر(ڈسٹرکٹ رپورٹر )روبیلا اور خسرہ سے بچاؤ کے لیے ویکسی نیشن مہم 17 نومبر سے 29 نومبر تک ضلع بھر میں جاری رہے گی۔ مہم کے دوران 213 ہیلتھ ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں جو 6 ماہ سے 5 سال تک کی عمر کے 261000 بچوں کو حفاظتی ویکسین لگائیں گی اس سلسلہ میں مہم کے تمام تر انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے ۔یہ تفصیلات ڈپٹی کمشنر بھکر محمد اشرف کی زیرِ صدارت منعقدہ خصوصی اجلاس میں بریفنگ کے دوران پیش کی گئیں۔اجلاس میں سی ای او صحت و آبادی ڈاکٹر مظہر عباس بلوچ،مذہبی شخصیات،محکمہ صحت کے افسران اور فیلڈ انچارجز بھی موجود تھے ۔ڈپٹی کمشنر محمد اشرف نے اس موقع پر کہا کہ خسرہ اور روبیلا سے بچوں کو محفوظ رکھنا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے ۔ والدین اپنے بچوں کو لازمی طور پر ویکسین لگوائیں اور عوام الناس ویکسی نیشن ٹیموں کے ساتھ بھرپور تعاون جاری رکھیں۔ اس موقع پر سی ای او صحت و آبادی ڈاکٹر مظہر عباس بلوچ نے کہا کہ روبیلا اور خسرہ سے بچاؤ کے لیے استعمال ہونے والی ویکسین محفوظ،مؤثر اور عالمی معیار کے مطابق ہے ۔ محکمہ صحت کی ٹیمیں مکمل تیاری کے ساتھ گھر گھر جا کر بچوں کو ویکسین لگائیں گی مہم کو کامیاب بنانے کے لیے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔