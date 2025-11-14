صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھیرہ بس حادثہ،3افراد کی لاشیں ورثا کے حوالے کر دی گئیں

  • سرگودھا
زخمیوں کی خواہش پر ان کوفیصل آباد ،لاہور، اسلام آباد اور دیگر ہسپتالوں میں منتقل کر دیا

بھیرہ(نامہ نگار )بھیرہ کے قریب لاہور سے اسلام آباد جانے والی مسافر بس کے حادثہ میں جاں بحق،ڈرائیور بس ہوسٹس اور ایک مسافر کی لاشیں ضروری کاروائی کے بعد رات گئے ورثا کے حوالے کر دی گئیں جبکہ 27 زخمیوں کو تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال بھیرہ میں ابتدائی طبی امداد کے بعد زخمیوں کی خواہش پر فیصل آباد ،لاہور، اسلام آباد اور دیگر ہسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا اس خوفناک حادثہ میں بس ڈرائیور عارف اور بس ہوسٹس عائشہ شیر ولی موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے جبکہ ایک مسافر احسان تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال بھیرہ میں جان کی بازی ہار گیا،زخمیوں میں خضر اس کی بیوی ددا اور 2 نو عمر بچے حیان اور زنیر ایمس امیر اور اس کی بیٹی نوشہر امیر محمد امیر اور اس کی بیوی صائمہ امیر اسد یاسین اور اس کا بھائی فیضان یسین کے علاوہ عبدالکریم،ثاقب،ناصر،نقاش،عمران،کامران،بینش،قاسم اور بلال علی شامل ہیں۔

 

 

