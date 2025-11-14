صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سلانوالی:اوباش شخص کی 12 سالہ طالبہ سے زیادتی ، ملزم فرار

  • سرگودھا
ملزم محمد سلطان(ص)کو نانی کی بیماری کا بنا کر ساتھ لے گیا،مقدمہ درج

 سلانوالی (نمائندہ دنیا) سلانوالی کے نواحی گاؤں134 جنوبی میں اوباش شخص نے ساتویں جماعت کی 12 سالہ طالبہ کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔تفصیلات کے مطابق اصغر خان کی بیٹی(ص) سکول میں زیرِ تعلیم تھی کہ محمد سلطان اسے نانی کی طبیعت خراب ہونے کا بہانہ بنا کر بہلا پھسلا کر لے گیا اور زبردستی درندگی کا نشانہ بنایا۔پولیس نے بچی کے والد کی درخواست پر ملزم محمد سلطان کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے ، تاہم ملزم تاحال گرفتار نہیں ہو سکا۔

 

