صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سلانوالی:33سالہ شخص کا اغواء پولیس نے نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا

  • سرگودھا
سلانوالی:33سالہ شخص کا اغواء پولیس نے نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا

سلانوالی (نمائندہ دنیا)سلانوالی میں 33 سالہ شخص کے اغواء کا واقعہ، پولیس نے مغوی کے بھائی کی درخواست پر نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔۔۔

تفصیلات کے مطابق محلہ سلطان ٹاؤن کے رہائشی محمد واصف کے گھر سے اچانک غائب ہو گئے ۔ ان کے بھائی محمد آصف نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اس کے بھائی کو اغواء کر لیا گیا ہے اور اغواء کار مغوی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔پولیس تھانہ سلانوالی نے محمد آصف کی درخواست پر نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مغوی کی تلاش شروع کر دی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ای بز پورٹل پردرخواست،7 روز میں این او سی دینے کا حکم

چنیوٹ: مجیدہ میموریل ہسپتال میں 10 روزہ فری میڈیکل کیمپ اختتام پذیر

فیصل آباد ذیابیطس سینٹر کے زیر اہتمام آگاہی واک کا انعقاد

ڈی پی او چنیوٹ نے جامعہ مسجد گلزار مدینہ میں کھلی کچہری لگائی

فوڈ سیفٹی ٹیموں کی کارروائی، دودھ کی ناقص کوالٹی پر جرمانے

ٹوبہ :پٹرول اور گیس کے غیر قانونی کاروبار کیخلاف کارروائیاں

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نظریۂ ضرورت سے زمینی حقائق تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
خزاں تو بے رنگ نہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
الحاج اسلم گھمن ایڈووکیٹ کا درد
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آسٹریلیا اور انڈونیشیا کا نیا دفاعی معاہدہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
عوام کی ضمانت ضبط رہے گی!
آصف عفان
امیر حمزہ
عرفان‘ اگلا جہان اور کوانٹم سائنس
امیر حمزہ