سلانوالی:33سالہ شخص کا اغواء پولیس نے نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا
سلانوالی (نمائندہ دنیا)سلانوالی میں 33 سالہ شخص کے اغواء کا واقعہ، پولیس نے مغوی کے بھائی کی درخواست پر نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔۔۔
تفصیلات کے مطابق محلہ سلطان ٹاؤن کے رہائشی محمد واصف کے گھر سے اچانک غائب ہو گئے ۔ ان کے بھائی محمد آصف نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اس کے بھائی کو اغواء کر لیا گیا ہے اور اغواء کار مغوی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔پولیس تھانہ سلانوالی نے محمد آصف کی درخواست پر نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مغوی کی تلاش شروع کر دی ہے ۔