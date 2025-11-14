صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گھریلو تنازع پر بھائی نے بھائی کو گولی مار کر زخمی کر دیا

  • سرگودھا
گھریلو تنازع پر بھائی نے بھائی کو گولی مار کر زخمی کر دیا

سلانوالی میں افسوسناک واقعہ،شمعون ہسپتال منتقل ،عصمت اللہ پر مقدمہ درج

سلانوالی (نمائندہ دنیا) سلانوالی میں گھریلو تنازع کے دوران بھائی نے اپنے ہی بھائی کو فائرنگ کر کے شدید زخمی کر دیا۔پولیس کے مطابق محلہ اسلم کالونی میں عصمت اللہ نے گھریلو جھگڑے کے دوران اپنے حقیقی بھائی شمعون پر فائرنگ کر دی۔پولیس اہلکاروں نے زخمی کو ٹی ایچ کیو ہسپتال سلانوالی منتقل کیا۔تھانہ سلانوالی نے پولیس کی مدعیت میں عصمت اللہ کے خلاف اقدامِ قتل کے الزام میں مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے ۔

 

