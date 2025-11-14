آل پاکستان کلرکس ایسوسی ایشن کا اجلاس ،تحصیل شاہپور کی نئی باڈی کے ناموں کا اعلان
شاہپورصدر (نامہ نگار،نمائندہ دنیا ) آل پاکستان کلرکس ایسوسی ایشن ضلع سرگودھا کے زیراہتمام ایک اہم اجلاس شاہپور میں منعقد ہوا، جس میں کلرک برادری کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔۔
اجلاس کی صدارت ضلعی صدر چوہدری خالد محمود نے کی، جبکہ ان کے ہمراہ ملک عمر دراز، حاجی محمد ارشد اور عبدالروف بھٹی بھی موجود تھے ۔اجلاس میں تحصیل شاہپور کی نئی باڈی کے ناموں کا اعلان کیا گیا۔ملک اکرام اللہ اعوان کو تحصیل صدر، بلال قریشی کو جنرل سیکرٹری، ملک اویس کو نائب صدر اور صہیب گجر کو سینئر نائب صدر مقرر کیا گیا۔ملک اختر کو فنانس سیکرٹری، ملک اویس کو ایڈیشنل سیکرٹری جبکہ احمد ہاشمی کو پریس سیکرٹری کے عہدے پر نامزد کیا گیا۔