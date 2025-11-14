صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائی، 1600 کلو مردہ مرغیاں برآمد

  • سرگودھا
پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائی، 1600 کلو مردہ مرغیاں برآمد

مرغیوں کا گوشت ہوٹلوں اور عوام کو فروخت کیا جانا تھا ،ڈرائیور اور ہیلپر فراربیماری کے باعث مرنے والی مرغیاں انسانی صحت کے لیے خطرناک :ڈاکٹر

 میانوالی، کندیاں (نامہ نگار،نمائندہ دنیا ) پنجاب فوڈ اتھارٹی نے پپلاں کے قریب ایم ایم روڈ پر کارروائی کرتے ہوئے ایک گاڑی سے 1600 کلوگرام مردہ مرغیاں برآمد کرلیں۔رپورٹس کے مطابق مردہ مرغیوں کا گوشت ہوٹلوں اور عوام کو فروخت کیا جانا تھا۔فوڈ اتھارٹی نے تمام مردہ مرغیاں تلف کر دیں، جبکہ گاڑی کا ڈرائیور اور ہیلپر موقع سے فرار ہوگئے ۔ہرنولی پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کر لیا۔افسران کا کہنا ہے کہ بیماری کے باعث مرنے والی مرغیاں انسانی صحت کے لیے نہایت خطرناک ہیں۔

 

