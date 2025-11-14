احاطہ الاٹ کروانے کا جھانسہ دے کر خاتون سے زیادتی
محمد فیاض 30سالہ (ف)کو اپنے گھر لے گیا،زبردستی زیادتی کا نشانہ بنایاحالت غیر ہونے پر ہسپتال میں چھوڑ کر فرار، ملزم کے خلاف مقدمہ درج
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)روڑی احاطہ الاٹ کروانے کا جھانسہ دے کر 30 خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنا نے والے شخص کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا،بتایا جاتا ہے کہ چک 39 جنوبی کی 30 سالہ مسماۃ(ب) کو 98جنوبی کا رہائشی محمد فیاض روڑی احاطہ الاٹ کروانے کا جھانسہ دے کر سکنڈری پارک ایک گھر میں لے گیا جہاں ملزم نے اسے مبینہ طور پر زبردستی زیادتی کا نشانہ بنایا اور حالت غیر ہونے پر قریب ہی نجی ہسپتال میں چھوڑ کر فرار ہو گیا، واقع کا علم ہونے پر ڈی پی او محمد صہیب اشرف نے رپورٹ طلب کر لی اور تھانہ سٹیلائٹ ٹاون پولیس نے دوشیزہ کی بہن کوثر بی بی کی مدعیت میں مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی، ملزم کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ وہ ایک وفاقی محکمہ کا آفیسر ہے پولیس کا کہنا ہے کہ متاثرہ لڑکی کا میڈیکل کروایا جا رہا ہے اور جلد ملزم کو گرفتار کر لیا جائے گا۔