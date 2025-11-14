بازاروں کی خوبصورتی کیلئے اقدامات جاری
65کروڑ لاگت،تجاوزات کیخلاف کارروائی جاری :کمشنر کی دنیا سے گفتگو
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) کمشنر سرگودھا ملک جہانزیب اعوان نے کہا کہ بازاروں کی خوبصورتی کیلئے ترجیح بنیادوں پر اقدامات کیے جارہے ہیں دو تین روز میں سٹی روڈ اور کچہری بازار میں لائٹس کا نظام زیر زمین کرنے کا کام شروع کر دیا جائیگا دوسرے مرحلہ میں ان بازاروں کی سڑکات اور تزئین وآرائش شروع کی جائیگی۔ روز نامہ دنیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سٹی روڈ اور کچہری بازار کے منصوبہ پر 65کروڑ لاگت آئیگی شہر کو تجاوزات سے پاک کرنے کیلئے بلاامتیاز کارروائی کی جاری ہے بازاروں سے ریڑھیوں کو ختم کرکے انہیں ماڈل ریڑھی بازاروں میں شفٹ کیا جارہا ہے ٹریفک کا نظام بہتر بنانے کیلئے غلط گاڑیاں پارک کرنیوالوں کیخلاف بھی کارروائی کی جاری ہے۔