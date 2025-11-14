صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بازاروں کی خوبصورتی کیلئے اقدامات جاری

  • سرگودھا
بازاروں کی خوبصورتی کیلئے اقدامات جاری

65کروڑ لاگت،تجاوزات کیخلاف کارروائی جاری :کمشنر کی دنیا سے گفتگو

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) کمشنر سرگودھا ملک جہانزیب اعوان نے کہا کہ بازاروں کی خوبصورتی کیلئے ترجیح بنیادوں پر اقدامات کیے جارہے ہیں دو تین روز میں سٹی روڈ اور کچہری بازار میں لائٹس کا نظام زیر زمین کرنے کا کام شروع کر دیا جائیگا دوسرے مرحلہ میں ان بازاروں کی سڑکات اور تزئین وآرائش شروع کی جائیگی۔ روز نامہ دنیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سٹی روڈ اور کچہری بازار کے منصوبہ پر 65کروڑ لاگت آئیگی شہر کو تجاوزات سے پاک کرنے کیلئے  بلاامتیاز کارروائی کی جاری ہے بازاروں سے ریڑھیوں کو ختم کرکے انہیں ماڈل ریڑھی بازاروں میں شفٹ کیا جارہا ہے ٹریفک کا نظام بہتر بنانے کیلئے غلط گاڑیاں پارک کرنیوالوں کیخلاف بھی کارروائی کی جاری ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نظریۂ ضرورت سے زمینی حقائق تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
خزاں تو بے رنگ نہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
الحاج اسلم گھمن ایڈووکیٹ کا درد
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آسٹریلیا اور انڈونیشیا کا نیا دفاعی معاہدہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
عوام کی ضمانت ضبط رہے گی!
آصف عفان
امیر حمزہ
عرفان‘ اگلا جہان اور کوانٹم سائنس
امیر حمزہ