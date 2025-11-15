ڈویژنل و ضلعی انتظامیہ کی عدم توجہ ،ضلع میں سرمایہ کاری مشکل
خصوصی کمیٹیوں کے اجلاس اور سابقہ فیصلوں پر عملدرآمد نہ ہونا رکاوٹ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ڈویژنل و ضلعی انتظامیہ کی عدم توجہ کے باعث ضلع میں سرمایہ کاری مشکل ہو کر رہ گئی ہے ، ذرائع کے مطابق کئی ماہ سے ڈویژنل و ضلع پر قائم خصوصی کمیٹیوں کے اجلاس اور سابقہ فیصلوں پر عملدرآمد نہ ہونے کی وجہ سے جہاں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کا عمل رکا ہوا ہے وہاں متعلقہ شعبوں کے این او سی کے حصول کیلئے سرمایہ کار رل کر رہ گئے ہیں، کمیٹیوں کے سابقہ اجلاسوں میں منظوری سے رہ جانیوالی تصحیح شدہ درخواستوں کے بعد اس دورانیہ میں مزید کیسز منظوری کیلئے انتظامیہ کو ارسال کئے جا چکے ہیں اور اس مد درخواست گزاروں کی جانب سے کروڑوں روپے کی سرکاری فیسیں جمع کروارکھی ہیں، جن کا کہنا ہے کہ حکام اس سلسلہ میں مسلسل عدم توجہی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اجلاسوں کی تاریخیں تو دی جاتی ہیں مگر عین وقت پر منسوخی درخواست گزاروں کیلئے تشویش کا باعث بنتی جا رہی ہے وہ بھاری فیسیں جمع کروانے کے باوجود خوار ہو رہے ہیں۔انہوں نے ارباب اختیار سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔