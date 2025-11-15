صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آئی جی سعیداﷲ گوندل کا ڈسٹرکٹ جیل کااچانک دورہ

  • سرگودھا
آئی جی سعیداﷲ گوندل کا ڈسٹرکٹ جیل کااچانک دورہ

سکیورٹی انتظامات ،قیدیوں کی رہائش ،جیل کی صفائی ستھرائی کا معائنہاسیران کے کھا نے ، رہائش اورصحت کا مکمل خیال رکھنے کی ہدایت

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ڈپٹی انسپکٹر جنرل جیل خانہ جات سرگودھا سعیداﷲ گوندل نے ڈسٹرکٹ جیل سرگودھا کااچانک دورہ کیا۔ انہوں نے جیل کے دن اور رات کے سکیورٹی انتظامات ،قیدیوں کی رہائش ،جیل کی صفائی ستھرائی کے حالات اور دیگر انتظامی امور کا معائنہ کیا ، جیل انتظامیہ کی طرف سے اس حوالے سے کی گئی کوششوں کو سراہا اور ان میں بہتری کے لیے مزید احکامات دیے ۔ سپرنٹنڈنٹ جیل سمیت تمام جیل آفیسران و ملازمین کو سختی سے ہدایت کی گئی کہ اسیران کے کھانا ، رہائش ، اورصحت کا مکمل خیال رکھا جائے اور ان کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی یا کوتاہی نہ برتی جائے اور لواحقین کے ساتھ مناسب رویہ اختیار کیا جائے ۔ اور اسیران کو حکومت کی طرف سے فراہم کردہ سہولیات ہمہ وقت فراہم کی جائیں۔انہو ں نے تمام ملازمین کے مسائل سنے اور فوری حل کرنے کے احکامات جاری کئے ۔

 

