کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کا سیلاب متاثرین کے امدادی کیمپ کا دورہ
وزیراعلٰی کے اعلان کردہ امدادی پیکیج کی تقسیم کے انتظامات کا تفصیلی جائزہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) کمشنر سرگودہا ڈویژن جہانزیب اعوان اور ڈپٹی کمشنر سرگودہا کیپٹن ریٹائرڈ محمد وسیم نے کوٹمومن کے سیلاب متاثرین کے لئے سیال موڑ پر قائم امدادی کیمپ کا دورہ کیا۔ دونوں افسران نے وزیر اعلی پنجاب مریم نواز شریف کے اعلان کردہ امدادی پیکیج کی تقسیم کے انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر نے متاثرین سے ملاقات کی اور ان سے معلومات لیں۔ انہیں بتایا گیا کہ وزیر اعلی پنجاب کے اعلان کردہ پیکج کے تحت تقریباً سات ہزار متاثرین کو سے مالی امداد کی ادائیگی شروع کر دی گئی ہے ۔ کیمپ میں بیٹھنے ، سایہ، ریفریشمنٹ اور دیگر تمام ضروری سہولیات کا انتظام کیا گیا ہے جبکہ ہیلتھ ڈیسک بھی قائم ہے ، فول پروف سکیورٹی کے انتظامات بھی کئے گئے ہیں۔ بینک آف پنجاب کا عملہ صبح سے شام تک موقع پر موجود رہے گا، جو متاثرین کو کیش ادائیگی کے ساتھ اے ٹی ایم کارڈز بھی فراہم کر رہا ہے تاکہ وہ اپنی مزید رقم آسانی سے نکلوا سکیں۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر کوٹ مومن فیصل چیمہ نے انتظامات پر تفصیلی بریفنگ دی۔ انہوں نے بتایا کہ روزانہ پانچ سے سات سو متاثرین کو میسج موصول ہو رہا ہے جس کے بعد وہ اگلے روز کیمپ آکر اپنی امدادی رقم وصول کر رہے ہیں۔