صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مدعی کو 20لاکھ کا جعلی چیک دے کر ملزم چھڑا لیا،مقدمہ درج

  • سرگودھا
مدعی کو 20لاکھ کا جعلی چیک دے کر ملزم چھڑا لیا،مقدمہ درج

بیرون ملک بھجوانے کا جھانسہ دے کر رقم ہتھیانے کا مقدمہ درج کروایا گیا محمد وارث نے ملزم ذیشان علی کی گارنٹی دی ،مقررہ تاریخ پر چیک ڈس آنر

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ایف آئی اے کے مقدمہ میں گرفتار ملزم کی جعلی چیک دے کر گارنٹی دی تاہم چیک ڈس آنر ہوگیا ،بتایا جاتا ہے کہ ایف آئی اے فیصل آباد میں سلیمان سرور نے سیٹلائٹ ٹاؤن کے ذیشان علی کے خلاف بیرون ملک بھجوانے کا جھانسہ دے کر 20لاکھ روپے ہتھیانے کا مقدمہ درج کروا رکھا ہے جس پر ایف آئی اے نے ملزم کو حراست میں لیا تو محمد وارث نے مدعی مقدمہ کو بیس لاکھ روپے کا چیک دے کر گارنٹی دی کہ ملزم ذیشان کو چھوڑ دو پیسے مل جائیں گے جس پر مدعی کے بیان پر ذیشان کی ضمانت ہو گئی، تاہم مقررہ تاریخ پر جب چیک بینک جمع کروایا تو بینک انتظامیہ نے ڈس آنر کر دیا جس پر تھانہ ساجد شہید پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ڈپٹی کمشنر کا اندرون شہر ‘ ڈسٹرکٹ ٹیچنگ ہسپتال کا دورہ

گورنمنٹ ہائی سکول سوہدرہ کے طلبہ‘ اساتذہ کا 38 سال بعد اکٹھ

شوگر کے عالمی دن پر واک اور کیمپ کا انعقاد

حکومت سموگ کے خاتمے کیلئے اقدامات کر رہی :سلمیٰ بٹ

جی ٹی روڈ سرائے عالمگیر پر ماڈل بازار کی اپ گریڈیشن اور تزئین و آرائش

وزیرآباد:سیلاب متاثرین میں ریلیف پیکیج کی تقسیم کا آ غاز

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عرفان صدیقی: دو رویوں میں خطِ امتیاز
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
کوئی بتلاؤکہ ہم بتلائیں کیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
عرفان صدیقی سفرِ آخرت پر روانہ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ناقابلِ اعتبار قوم
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
چارٹر آف ڈیمو کریسی کا نامکمل ایجنڈا بھول گئے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عملی اصلاح کی بابت چند احادیث …(11)
مفتی منیب الرحمٰن