مدعی کو 20لاکھ کا جعلی چیک دے کر ملزم چھڑا لیا،مقدمہ درج
بیرون ملک بھجوانے کا جھانسہ دے کر رقم ہتھیانے کا مقدمہ درج کروایا گیا محمد وارث نے ملزم ذیشان علی کی گارنٹی دی ،مقررہ تاریخ پر چیک ڈس آنر
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ایف آئی اے کے مقدمہ میں گرفتار ملزم کی جعلی چیک دے کر گارنٹی دی تاہم چیک ڈس آنر ہوگیا ،بتایا جاتا ہے کہ ایف آئی اے فیصل آباد میں سلیمان سرور نے سیٹلائٹ ٹاؤن کے ذیشان علی کے خلاف بیرون ملک بھجوانے کا جھانسہ دے کر 20لاکھ روپے ہتھیانے کا مقدمہ درج کروا رکھا ہے جس پر ایف آئی اے نے ملزم کو حراست میں لیا تو محمد وارث نے مدعی مقدمہ کو بیس لاکھ روپے کا چیک دے کر گارنٹی دی کہ ملزم ذیشان کو چھوڑ دو پیسے مل جائیں گے جس پر مدعی کے بیان پر ذیشان کی ضمانت ہو گئی، تاہم مقررہ تاریخ پر جب چیک بینک جمع کروایا تو بینک انتظامیہ نے ڈس آنر کر دیا جس پر تھانہ ساجد شہید پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے ۔